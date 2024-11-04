Самарин: Избирательная кампания в США была грязной

Не знаю, будет ли новый срок Трампа золотой эпохой, но ночь длиной в 4 года закончилась, наступил рассвет и появилась надежда на то, что наше руководство и новая администрация сменят и внешнеполитический, и внутреннеполитический вектор. Такая надежда, конечно же, есть, хотя столько было наломано дров. Такое количество мусора создала прежняя администрация Джо Байдена, что тут на одном мусоровозе не справиться. Мы увидим, во-первых, новую риторику, которая будет исходить из Белого дома. Очень хотелось бы, чтобы эта риторика была наполнена и новым содержанием. Я уверен, что мы увидим серьезные изменения отношения Соединенных Штатов к конфликтам, которые сейчас в мире происходят. Это и конфликт в Украине, который Трамп обещал завершить в один день. Будем очень надеяться на то, что пусть не в один день, но хотя бы что-то он предпримет, чтобы Америка прекратила этот конфликт настолько, насколько это сейчас возможно. Думаю, что это в руках Дональда Трампа. Конфликт на Ближнем Востоке, конечно, более серьезный, и там, наверное, сложнее будет потушить этот пожар, но я уверен, что попытки будут предприняты, поскольку сейчас для Соединенных Штатов это совершенно необходимо. Наша внутренняя политика и наша экономика очень сильно пострадали от действий предыдущей администрации, и нам придется очень много поработать над тем, чтобы каким-то образом свести концы с концами.

Стив Самарин, политолог (США):