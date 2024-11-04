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Самарин: Избирательная кампания в США была грязной
Выборы нового лидера США стали самыми дорогими в истории - Трамп и Харрис потратили 3,5 млрд долларов на свои кампании. О ходе и результатах избирательной кампании, о реакции общества и будущем внешней политики Вашингтона рассказал политолог из США Стив Самарин.
"Подсчеты голосов еще продолжаются, но можно уже говорить о разгромной победе Трампа над его соперницей Камалой Харрис, - отметил он. - Это была очень долгая ночь, когда кандидаты шли, как говорят, буквально ноздря в ноздрю. Но около 3 часов ночи по восточному времени в Соединенных Штатах стало ясно, что победа одержана, и 47-м президентом станет Дональд Трамп".
По словам Самарина, подсчет еще продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что хозяином Белого дома на ближайшие 4 года станет представитель Республиканской партии Дональд Трамп.
"Кампания была достаточно сложная, можно даже сказать грязная, но, тем не менее, трудно сейчас предположить, что кто-то будет махать кулаками после этой большой драки, коей была эта компания. Произносилось много упреков в адрес друг друга кандидатами, кампания шла сложно и, конечно, могла бы она пройти более интеллигентно и более достойно. Конечно, манипуляции были, были наверняка и "мертвые души", наверняка были какие-то вбросы, но пока не было зафиксировано чего-то такого серьезного, чтобы могло изменить результаты выборов или что бы могло спровоцировать какие-то протесты", - высказал мнение политолог.
Также Стив Самарин рассказал, что США ждут послевыборные протесты и провокации: "Я не думаю, что можно ожидать апелляции или пересмотра результатов голосования, а протесты, безусловно, будут. Все-таки 60 с лишним миллионов проголосовали за Камалу Харрис. И, конечно, маловероятно, чтобы они так легко смирились с таким колоссальным поражением. Как мы знаем из нашей предвыборной кампании, было ж даже не одно покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа, поэтому я думаю, что можно ожидать каких-то провокаций в течение периода, когда будет происходить транзит власти от Джо Байдена к Дональду Трампу. Наверное, уроки из того, что происходило в январе 2020 года, извлечены, и вероятнее всего спецслужбы готовы к такому развитию и они его, конечно же, не допустят".
Не знаю, будет ли новый срок Трампа золотой эпохой, но ночь длиной в 4 года закончилась, наступил рассвет и появилась надежда на то, что наше руководство и новая администрация сменят и внешнеполитический, и внутреннеполитический вектор. Такая надежда, конечно же, есть, хотя столько было наломано дров. Такое количество мусора создала прежняя администрация Джо Байдена, что тут на одном мусоровозе не справиться. Мы увидим, во-первых, новую риторику, которая будет исходить из Белого дома. Очень хотелось бы, чтобы эта риторика была наполнена и новым содержанием. Я уверен, что мы увидим серьезные изменения отношения Соединенных Штатов к конфликтам, которые сейчас в мире происходят. Это и конфликт в Украине, который Трамп обещал завершить в один день. Будем очень надеяться на то, что пусть не в один день, но хотя бы что-то он предпримет, чтобы Америка прекратила этот конфликт настолько, насколько это сейчас возможно. Думаю, что это в руках Дональда Трампа. Конфликт на Ближнем Востоке, конечно, более серьезный, и там, наверное, сложнее будет потушить этот пожар, но я уверен, что попытки будут предприняты, поскольку сейчас для Соединенных Штатов это совершенно необходимо. Наша внутренняя политика и наша экономика очень сильно пострадали от действий предыдущей администрации, и нам придется очень много поработать над тем, чтобы каким-то образом свести концы с концами.
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