Самарин о терактах 11 сентября: Люди остались в стороне от внимания и заботы

Власти США вместо того, чтобы предупредить людей об экологической катастрофе после теракта 11 сентября, призывали их возвращаться к нормальной жизни, понимая, что жертвуют здоровьем граждан ради политических и экономических интересов.

Стив Самарин, политолог (США):

"Разрушение двух таких колоссальных зданий в центре Нью-Йорка не могут не создать серьезнейшую экологическую катастрофу. Даже когда ломают один маленький старый дом - вокруг нечем дышать. Тем более когда происходит обрушение двух гигантских небоскребов. Поэтому, конечно, в первую очередь власти сконцентрировались на том, чтобы восстановить финансовую стабильность, рынок, работу биржи и функционирование Нью-Йорка как крупнейшего финансового хаба. А вот люди остались в стороне от внимания и заботы. Власти не уделили должного внимания той экологической катастрофе, которая случилась. Не то чтобы они ее так уж тщательно скрывали, а, я бы сказал, поступили очень безответственно. Финансовые и политические интересы - а политическое давление тоже было громадным на власти города - были поставлены впереди обычных человеческих ценностей, жизни и здоровья".