Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Самарин: Выборы в США не изменят философию "мирового полицейского"

В США на осенних выборах ситуация на Ближнем Востоке отрицательно скажется на республиканцах, избиратели уже ощущают последствия такой политики на своем кошельке. Мнение американского политолога.

Стив Самарин, политолог (США)

Стив Самарин, политолог (США):

"На осенних выборах обязательно ситуация окажет негативное влияние для Республиканской партии, хотя бы по одному тому, что люди на своем и так тощем кошельке очень хорошо ощущают последствия этой политики. Но беда в том, что кто бы ни победил на этих выборах, ничего не поменяется, поскольку не поменяется философия Соединенных Штатов. Философия такого гегемона, мирового полицейского и философия того, что все должны жить по американским меркам и в Европе, и на Ближнем Востоке. Но мир изменился, этого не произойдет. Поэтому то, что будет на выборах, в конце концов, не имеет большого значения".

Разделы:

В миреМнениеСША

Теги:

СШАСтив Самаринвыборы
x

Читайте также