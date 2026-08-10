Самарин: Выборы в США не изменят философию "мирового полицейского"

В США на осенних выборах ситуация на Ближнем Востоке отрицательно скажется на республиканцах, избиратели уже ощущают последствия такой политики на своем кошельке. Мнение американского политолога.

Стив Самарин, политолог (США):

"На осенних выборах обязательно ситуация окажет негативное влияние для Республиканской партии, хотя бы по одному тому, что люди на своем и так тощем кошельке очень хорошо ощущают последствия этой политики. Но беда в том, что кто бы ни победил на этих выборах, ничего не поменяется, поскольку не поменяется философия Соединенных Штатов. Философия такого гегемона, мирового полицейского и философия того, что все должны жить по американским меркам и в Европе, и на Ближнем Востоке. Но мир изменился, этого не произойдет. Поэтому то, что будет на выборах, в конце концов, не имеет большого значения".