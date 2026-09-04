Самарканд собрал около 300 молодых парламентариев из разных стран

В Самарканде начала работу XII Глобальная конференция молодых парламентариев Межпарламентского союза. Конференция объединила около 300 участников из разных стран.

Свою позицию на площадке озвучила и Беларусь. Наша страна последовательно выступает за содержательный международный диалог молодых парламентариев и готова делиться собственным опытом, одновременно открывая возможности для взаимного изучения эффективных практик.

На полях конференции белорусская делегация уже представила свои наработки. В центре внимания - механизмы вовлечения молодых граждан в общественно-политическую жизнь, развитие лидерских компетенций, подготовка нового поколения парламентариев и создание возможностей для реализации молодежных инициатив.

Глобальная конференция проходит в канун очередного Белорусско-узбекского межпарламентского форума, который состоится 29-30 сентября в городе Хива.