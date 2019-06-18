Самая крошечная панда родилась в Китае

Вес малышки составляет чуть более 40 граммов -вес, как и размер малютки, примерно как у куриного яйца. При этом ее сестра-двойняшка крупнее в 4 раза. Работники зверинца, где появились на свет новорожденные, недоумевают: объяснить такую аномальную разницу в размерах между пандами они не могут. Впрочем, кроха чувствует себя прекрасно, как и ее сестра.