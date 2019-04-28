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В мире
Самая малочисленная акция субботних протестов "желтых жилетов"
28.04.2019
12:59
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Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
8 часов назад
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
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9 часов назад
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7 часов назад
На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС
7 часов назад
Лукашенко себя зарекомендовал именно как опытный, серьезный руководитель - Беляев
24 часа назад
Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси
14.11.2024
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"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
7 часов назад
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Беларусь планирует создать мультибрендовый центр белорусской техники в Рязанской области
11 часов назад
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17.11.2024
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США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
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