Самая пожилая горилла планеты отметила 63-й день рождения

Самая пожилая горилла планеты отметила свой 63 день рождения в Берлинском зоопарке. По случаю праздника ей предложили специальное меню, состоящее из страусиных яиц и фруктов. В зоопарке горилла Фату - также самое пожилое из животных, которые здесь содержатся. Ее привезли в Берлин из Марселя, куда она попала обезьяньим младенцем еще в 50-е. Обычная продолжительность жизни горилл 40-50 лет.