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Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС в разных регионах планеты, пожалуй, вызвала разные эмоции. Одни видят перспективы мира во всем мире, другие расстроены, что им не нашлось места за столом переговоров. Подробности смотрите в проекте "В эфире Китай".

Так или иначе, встречу Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа назвали исторической, а сами участники не ожидали такого успеха. Разговор получился откровенным и доверительным.

Если за одним столом собираются лидеры трех из пяти стран, постоянных членов Совбеза ООН, значит, это точно нужно всем. Как минимум, понять, готовы ли сильные мира сего договариваться и обсуждать насущные проблемы, изучать те самые красные линии друг друга. Саммит в Шэньчжэне предоставил такой шанс.

Исторической встрече, именно так о ней говорят в медиа, предшествовали двусторонние разговоры на полях саммита АТЭС. В основном о решении украинского конфликта говорили лидеры России и США. Пусть и встреча была краткой, всего около 40 минут, судя по ее началу, настрой был весьма позитивный.

Переговоры с Владимиром Путиным заложили основу для последующей успешной трехсторонней встречи России, США и Китая, заявлял Дональд Трамп уже на двусторонке с Си Цзиньпином. На ней, как следует из публикации, по большому счету речь шла о торгово-экономических отношениях ключевых мировых игроков. Если вспомним, в мае Трамп совершил госвизит в Китай, поездка позволила придать большую сбалансированность торговым отношениям двух стран. "История учит, что добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация между ними погружает этот мир в хаос" - цитата лидера КНР с протокольной части трехстороннего саммита. Китайская философия дружелюбия во всей красе.

"Мир - это вечное чаяние человеческого общества. Наша планета пережила более 10 тыс. войн, и две самые масштабные из них принесли человечеству небывалые тяжелые страдания. По сей день в мире все еще тлеют 60 с лишним локальных конфликтов. История преподает самые поучительные уроки. Нам необходимо сохранять историческую память, открыть будущее, опираясь на прошлое. Сегодняшний мир давно не состоит из разрозненных островов. Я часто говорю, что человечество живет в одной глобальной деревне. Мы процветаем и страдаем вместе, как единое целое. Живем одной и той же судьбой. В этой глобальной деревне крупные государства несут особую ответственность", - подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин.

По ряду вопросов международной повестки позиции Москвы, Пекина и Вашингтона совпадают, в том числе по урегулированию региональных конфликтов. Если крупные игроки смогут работать конструктивно, по-партнерски, то и вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире будет весомым. Главное устоять на фундаменте уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов.

"Три наших государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное - совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы", - заявил президент России Владимир Путин.

Исторический саммит дает шанс найти новые возможности и подходы к решению целого ряда важных вопросов, сказал президент США Дональд Трамп.

"В прошлом лидеры слишком часто избегали общения со странами, с которыми у них возникали разногласия. Мы же придерживаемся противоположной точки зрения и абсолютно уверены в этом. Старая школа, отказывавшаяся обсуждать проблемы, так и не смогла решить ни одной из них. Поэтому отказ от возможностей для диалога и обсуждения никогда не приводил к установлению мира. Вместе мы выбираем иной путь", - отметил американский президент.

На встрече, которая длилась полтора часа, что на 30 минут дольше запланированного, главы трех ведущих государств обсудили украинский кризис, Ближний Восток, ситуацию на Корейском полуострове. По многим темам у тройки действительно разные взгляды и позиции, однако в вопросах поддержания мира во всем мире единое мнение все же есть.

"Эта встреча также является новой практикой для продвижения межгосударственных отношений нового типа. Ее вправе назвать значимым новаторским начинанием в истории международных отношений. Более того, встреча четко продемонстрировала готовность трех государств взять на себя ответственность перед миром. В настоящее время невиданные за столетия перемены в мире ускоряются, возникают разного рода риски и вызовы. В этих условиях международное сообщество как никогда проявляет стремление к миру и стабильности, призывая крупные страны укреплять связи и координацию", - сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Целью встречи был поиск взаимоприемлемых решений для трех стран, прежде всего в сфере безопасности, сказал Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

По итогам встречи принята Декларация о мире, трехсторонний документ, хоть и обобщенный, но все же закрепляет основные посылы встречи. Необходимость реформирования ООН, соблюдение иммунитетов официальных лиц государств. Путин, Си и Трамп также подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей. Москва, Пекин и Вашингтон будут вести диалог по снижению ядерных рисков, упомянутые структурой по типу Международного уголовного суда. Они не должны злоупотреблять своими полномочиями, отмечается в документе. На благо всех стран, Россия, Китай, США, также договорились увеличить производство и поставки нефтепродуктов.

Встреча трех крупнейших игроков в одном месте в том числе состоялась благодаря еще одному инфоповоду - саммит АТЭС и 33-я неформальная встреча лидеров стран Объединения. Почему этот регион важен? В процентном соотношении АТР (сокращенное название региона) составляет почти 40 % населения всей планеты, более 60 % мирового ВВП, около половины общего объема мировой торговли. Здесь появляются новые технологии, экономика переходит в цифру ускоренными темпами.