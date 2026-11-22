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Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне стала главным событием международной повестки. Об этом в подкасте "Волков и Сыч" говорили эксперты, комментируя итоги саммита и его геополитическое значение.

Информационное пространство оказалось полностью сосредоточено вокруг "большой тройки" - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Эксперты категорически не согласны с популярными в медиа аналогиями с Ялтинской конференцией 1945 года, подчеркнув принципиальную разницу исторических контекстов. "Какая на самом деле это Ялта? Там уже победители делили мир. Здесь, по сути, только начинается противостояние", - заявил Алексей Волков.

Эксперты обратили внимание на символичную деталь: если в 1945 году за столом переговоров сидела Британия, то теперь ее место занял Китай. Это наглядно иллюстрирует смену глобальных центров силы.

Особое внимание эксперты уделили реакции западной прессы, в частности, статье The Guardian под заголовком "Френдзона: отвергнутый американскими избирателями, Трамп наслаждается теплыми объятиями автократов". "Мы живем в удивительное время, когда президент США для многих западных стран стал персоной нон-грата практически. Хотя раньше это всегда был лидер свободного мира. Если бы Трамп был просто клоуном, который ни на что не влияет, на него бы так и не обращали внимания. А здесь, после этого саммита, буквально все как с поводка сорвались", - заметил Алексей Волков.

Дружественная риторика Трампа в адрес Си Цзиньпина объясняется внутренними политическими трудностями американского президента, в частности, поражением в парламенте. "Проигрыш в битве не равно проигрыш в войне. Это желание показать, что внутри страны у него есть определенные проблемы, но на международной арене его все признают, ждут", - пояснил Андрей Сыч.

Говоря о содержательной части встречи, эксперты отметили, что итоговая декларация обделила вниманием Украину и Иран, что вызвало резкую реакцию Владимира Зеленского. При этом, по словам Алексея Волкова, попытки ударов беспилотниками продолжались все время, в том числе по Калининградской области, что свидетельствует о стремлении сорвать мирный процесс. "Есть такое мнение, что могут Россию тем самым пытаться заставить сойти с переговорного трека и как-нибудь больно ответить", - предположил он.

Ключевым выводом саммита эксперт назвал фактическое признание США своего нового статуса в многополярном мире. "Сегодня Соединенные Штаты, участвуя в этом мероприятии, волей или неволей, признают, что теперь они не являются гегемоном. Им необходимо считаться с интересами Китая и Российской Федерации", - резюмировал Андрей Сыч.

Алексей Волков добавил, что на фоне рекордного госдолга США, который в феврале может достичь 41,1 трл долларов (что является законодательным максимумом, достижение которого грозит США банкротством и рецессией), Вашингтон ищет пути выхода из финансовых ограничений, в том числе через повестку перевода операций в блокчейн к 2030 году.

Комментируя итоги встречи, декан Института международных исследований Фуданьского университета Ву Синьбо отметил, что опасения относительно "Ялты 2.0" безосновательны. "В международном сообществе существуют, по сути, два основных опасения. Одно из них заключается в том, что происходящее может стать своего рода Ялтой 2.0, ситуацией, при которой великие державы объединяются, чтобы доминировать в международных делах и делить мир на сферы влияния. Однако если взглянуть на эту встречу глав государств Китая, России и США, на обсуждавшиеся ими темы и достигнутый консенсус становится ясно, что подобные опасения безосновательны. Как мы видим, в повестку дня вошли такие вопросы, как российско-украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и ядерные риски. Все это важнейшие проблемы, затрагивающие вопросы мира и безопасности во всем мире. Стороны собрались вместе, чтобы обсудить, как реагировать на эти вызовы и как их урегулировать, а вовсе не для того, чтобы делить между собой сферы влияния", - подчеркнул он.

По мнению экспертов, встреча в Шэньчжэне также сигнализирует о пересмотре роли наднациональных институтов, включая Международный уголовный суд и ООН, в пользу приоритета национальных интересов трех держав.