Саммит G7: от лидеров "Большой семерки" требуют мира и борьбы с бедностью

Во французском Эвиане открылся саммит "Большой семерки". Встреча обещает быть одной из самых конфликтных за всю историю. Словесные перепалки уже начались: Трамп пригрозил 100-процентными тарифами на импорт в США французского вина, а Макрон в ответ заявил, что так это не работает. "Большой семерке" предстоит обсудить топливно-энергетические проблемы из-за войны на Ближнем Востоке и меморандум, который уже согласовали Иран и США. Европейцы надеются убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Израиля, который продолжает военную операцию в Ливане. Также Вашингтону предложат план мирного урегулирования в Украине, который продвигает ЕС и который до сих пор не встречал понимания у США.