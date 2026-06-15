3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Саммит G7: от лидеров "Большой семерки" требуют мира и борьбы с бедностью
Во французском Эвиане открылся саммит "Большой семерки". Встреча обещает быть одной из самых конфликтных за всю историю. Словесные перепалки уже начались: Трамп пригрозил 100-процентными тарифами на импорт в США французского вина, а Макрон в ответ заявил, что так это не работает. "Большой семерке" предстоит обсудить топливно-энергетические проблемы из-за войны на Ближнем Востоке и меморандум, который уже согласовали Иран и США. Европейцы надеются убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Израиля, который продолжает военную операцию в Ливане. Также Вашингтону предложат план мирного урегулирования в Украине, который продвигает ЕС и который до сих пор не встречал понимания у США.
Саммит продлится 3 дня, он уже вызвал ожесточенные протесты антиглобалистов и защитников Палестины. Так, в Женеве прошли настоящие сражения активистов радикальных организаций с полицией. Стражи применили слезоточивый газ, водометы и дубинки.
Лидеров "Большой семерки" обвиняют в разжигании войн, в глобальной бедности и равнодушии к массовому истреблению палестинцев.