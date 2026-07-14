В Париже прошел саммит так называемой коалиции желающих - объединения стран, которые декларируют готовность поддерживать Киев в вопросах безопасности, в том числе после возможного прекращения огня.

Встреча, приуроченная ко Дню взятия Бастилии, должна была показать: Европа способна действовать самостоятельно, без оглядки на Вашингтон. Однако за фасадом единства вскрылись привычные проблемы: отсутствие конкретики, финансовые разногласия и нежелание брать на себя реальные обязательства. Военно-политический аналитик Александр Тиханский рассказал о причинах внутренних противоречий в "коалиции желающих".

Символизм и первые трещины

Даже церемония открытия саммита обернулась неловким моментом: во время построения лидеров для фотографирования неожиданно упал баннер с названием мероприятия. Французский президент Эммануэль Макрон тут же отдал приказ охране его убрать. Этот эпизод многие сочли символичным.

Формальный повод для встречи был обозначен как координация планов помощи Украине в сфере безопасности. Однако, как отмечают эксперты, на самом деле повод был более широкий - политический.

"После не самого противоречивого саммита НАТО, который прошел 7-8 июля, саммит "коалиции желающих" должен был показать миру, что Европа самостоятельна, Россия не может рассчитывать на раскол монолитного европейского мира", - отметил военно-политический аналитик Александр Тиханский.

Примечательно, что даже парад в честь Дня взятия Бастилии был использован для демонстрации поддержки Киеву: в нарушение традиционного порядка в начале колонны прошли 500 военнослужащих из стран коалиции, а затем 25 солдат Вооруженных сил Украины. Это вызвало недовольство даже среди отставных французских военных. Президент Хорватии счел необходимым сразу же заявить, что хорватские военнослужащие в этом параде не участвуют.

Коалиция без командования

Сам термин "коалиция желающих" был введен еще Джорджем Бушем-младшим во время подготовки к вторжению в Ирак в 2003 году. Однако, в отличие от той ситуации, нынешнее объединение не имеет формальной структуры, общего бюджета и единого командования.

"Какая-то формальная структура? Нет, ничего. Это просто намерения, которые выражены. Каким образом вы это оформите юридически? Просто каждая страна берет на себя те или иные обязательства", - пояснил Александр Тиханский.

Один из ключевых вопросов остается без ответа: кто будет командовать возможным миротворческим контингентом в Украине, если он будет введен? НАТО официально не участвует в этой инициативе, что делает вопрос координации действий 25 стран крайне сложным.

Финансы и разногласия

В центре обсуждения вновь оказались обещанные Киеву 70 млрд евро. Однако, как отмечают эксперты, этих денег пока нет, они не найдены, а их выделение остается под вопросом. Некоторые страны, включая Чехию, Венгрию, Болгарию и Австрию, отказались участвовать в этом финансовом обязательстве.

Союзники договорились о создании системы противоракетной обороны - так называемого антибаллистического щита. Но и здесь речь идет лишь об общих требованиях и контурах задач без конкретного финансирования и сроков.

Военная экономика как двигатель

Аналитики обращают внимание на еще один важный аспект - экономический. Милитаризация Европы, включая масштабную оборонную инициативу стоимостью 800 млрд евро, подстегивает военно-промышленные комплексы стран. Немецкий автопром, например, активно переориентируется на производство военной продукции - беспилотников и танков. Украинский конфликт становится удобным заказом для оборонных предприятий.

"Интеграция военно-промышленного комплекса Европы и Украины идет, но большая часть украинского ВПК сейчас работает на европейских территориях, прикрываясь от российских ударов", - констатировал аналитик.

По словам экспертов, главный результат парижского саммита - шумный, но малосодержательный. Без американской разведки и логистики все достигнутые договоренности пока остаются лишь словами.

"Если платформу русофобии и антироссийской риторики убрать, все это развалится. Продолжение прокси-войны - это их цель. Если убрать эту цель, то в принципе вся западноевропейская политика идет под ноль", - резюмировал Александр Тиханский.

Остается открытым вопрос: перейдут ли европейские лидеры от слов к делу, или Украина так и останется для них лишь политическим инструментом для решения внутренних задач и сохранения рейтингов?