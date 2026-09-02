Юбилейный саммит ШОС в Бишкеке четко показал: в мире сформировался новый, мощный вектор силы, который вызывает растущую тревогу на Западе.

Встреча лидеров стала объектом пристального внимания ведущих мировых СМИ. Западная пресса увидела в этом саммите не просто обсуждение экономики и безопасности, а открытый вызов старой системе.

Тональность публикаций говорит сама за себя - Запад откровенно боится утраты своего глобального доминирования. Associated Press прямо вынесло в заголовки, что лидеры России, Китая и Индии собираются вместе, чтобы "противостоять влиянию США". При этом американские журналисты признают: за четверть века ШОС колоссально выросла.

А вот немецкая газета Berliner Zeitung заявила: "в Кыргызстане незападный мир репетирует восстание против старого порядка".

Британское агентство Reuters беспокоится о монолитности отношений Пекина и Москвы. Журналисты привели слова китайского лидера о том, что основы отношений Китая и России будут становиться крепче.