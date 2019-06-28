Саммит "Большой двадцатки" начал свою работу в Японии

Это уже четырнадцатый в истории форум и первый, который организовали в Стране восходящего солнца. Он проходит на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Председатель Евросоюза Дональд Туск, говоря о перспективах встречи G 20, главные темы обозначил так: изменения климата, торговые войны и международная напряженность.



В городе повышены меры безопасности. Перекрыты некоторые центральные улицы. Двухдневное мероприятие стартовало на фоне резкого ухудшения погоды - сейчас там идут сильные дожди, а мощный тропический циклон обещает перерасти в настоящий тайфун.