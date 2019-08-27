Саммит "Большой семерки" в Биаррице завершили итоговым заявлением всего из пяти пунктов

На редкость коротко изложили свои выводы лидеры стран "Большой семерки". Саммит в Биаррице завершили итоговым заявлением. Оно состоит всего из пяти пунктов и уместилось на один лист. В документе затрагиваются торговые вопросы и работа ВТО. Кроме того, Франция и Германия объявили, что организуют в сентябре саммит в "нормандском формате", чтобы добиться конкретных результатов. Еще одна тема - Иран. Здесь две цели - не допустить, чтобы Тегеран смог получить в свое распоряжение ядерное оружие, и способствовать миру и стабильности в регионе. Следующий саммит "Большой семерки" пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.