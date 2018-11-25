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Саммит ЕС сегодня может одобрить соглашение с Британией о выходе страны из содружества

Испания, которая грозилась заблокировать договор, не будет голосовать против. По словам премьера страны, Брюссель и Лондон согласились на требования Мадрида по Гибралтару - заморской территории Соединенного Королевства.

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