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Саммит ЕС завершился без договоренностей
В Брюсселе без договоренностей завершился 2-дневный саммит глав государств и правительств 27-ми стран - членов ЕС. Впервые он проходил без Великобритании. Главной темой встречи на высшем уровне было обсуждение проекта бюджета Евросоюза до 2027 года. Переговоры проходили тяжело. Их участники признают, что для того, чтобы достичь согласия, потребуется еще как минимум один саммит. Дело в том, что после Brexit образовалась бюджетная дыра, размер которой, по оценкам экспертов, превышает 75 миллиардов евро. Теперь и без Великобритании налицо наша разобщенность, отметил президент Франции Эммануэль Макрон.
Страны-доноры до сих пор отказываются увеличивать взносы после выхода Великобритании из состава ЕС
Это приведет к урезанию практически всех без исключения целевых европейских программ, что в свою очередь не устраивает страны-бенефициары бюджета Евросоюза.
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