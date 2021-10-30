Саммит G20 стартовал в Италии

О борьбе сCOVID-пандемией говорятна саммите "Большой двадцатки". Лидеры крупнейших экономик мира собрались в Риме.Владимир Путин по видеосвязи обратился к коллегам и призвал страны ускорить вопрос признания вакцин от коронавируса. Также участники затронут тему изменения климата, энергетический кризис и ситуацию в Афганистане. Традиционно саммиты не обходятся без протестов. Итальянские активисты призвали мировых лидеров выполнять свои обязательства по противодействию изменениям климата. Митинг долго не продлился. Манифестантов задержала полиция.

