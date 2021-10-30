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Саммит G20 стартовал в Италии
О борьбе сCOVID-пандемией говорятна саммите "Большой двадцатки". Лидеры крупнейших экономик мира собрались в Риме.Владимир Путин по видеосвязи обратился к коллегам и призвал страны ускорить вопрос признания вакцин от коронавируса. Также участники затронут тему изменения климата, энергетический кризис и ситуацию в Афганистане. Традиционно саммиты не обходятся без протестов. Итальянские активисты призвали мировых лидеров выполнять свои обязательства по противодействию изменениям климата. Митинг долго не продлился. Манифестантов задержала полиция.
Климатическая конференция ООН начнется 31 октября в Глазго
Похожая ситуация и в Великобритании. Там готовятся к началу международного саммита. Завтра в Глазго стартует климатическая конференция ООН. Последние дни перед встречей не проходят спокойно. В разных частях страны вспыхивают протесты экоактивистов.
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