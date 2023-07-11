Саммит НАТО стартует в Вильнюсе. Станет ли Украина членом альянса - решение примут 12 июля

В Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. В нем также примут участие главы государств и правительств Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Среди тем - поддержка Киева, военное развертывание крупных сил НАТО у границ с Россией, увеличение взносов. Что касается членства Украины в альянсе, его Киеву не обещают. Правда, финальное решение по данному вопросу ожидается завтра, 12 июля.