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Саммит НАТО завершился: что предрекают альянсу почти все издания планеты
В Вашингтоне завершился юбилейный саммит НАТО. Альянсу в нынешнем году исполнилось 75 лет. Главным итогом мероприятия стало принятие декларации, пронизанной духом даже не холодной, а самой настоящей горячей войны. В этом документе Россия названа стратегическим противником, а Беларусь вместе с Северной Кореей, Ираном и Китаем объявлена угрозой альянсу. Украине обещаны 40 млрд помощи, однако скорого членства в НАТО ей не обещали. Это, пожалуй, главное, чем запомнится нынешний саммит.
Байден назвал президентом Украины Путина
Президент Байден сделал немало, чтобы публика на заседаниях не скучала. Например, он пригласил на трибуну президента Путина. Ой, нет, все-таки президента Зеленского. Байден попытался использовать саммит в качестве большого предвыборного шоу. Получилось так себе. Он постоянно путался и забывал самое важное, потому практически каждый из гостей мероприятия был вынужден высказаться на тему того, что американский президент хоть и устал, но еще очень бодр. Звучало это неубедительно. Заседание в Вашингтоне проходило в атмосфере тревоги и неопределенности. В канун и в ходе саммита практически все издания планеты высказались насчет того, что в случае избрания президентом Дональда Трампа НАТО ждут тяжелые времена. Альянс как минимум реформируют, а то и вовсе распустят.
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