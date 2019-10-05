Саммит "нормандской четверки" может состояться в конце октября. Об этом в эфире украинского ток-шоу сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Министр отметил, что к этому сроку должна быть разработана украинская формула мира, которая будет предусматривать демилитаризацию, а также обеспечение выборов согласно украинскому законодательству.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что помощники лидеров готовят саммит «нормандской четверки», однако сроки его проведения пока неизвестны.