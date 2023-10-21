Саммит по палестинскому вопросу собрал в Каире представителей более 30 стран

В Каире стартовал саммит по палестинской проблеме. По сообщениям "Аль-Арабия", участие в нем принимают более 30 государств, а также ряд международных и региональных организаций. Генсек ООН во время выступления на саммите призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Он подчеркнул, что "необходимо приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств".

По сообщениям Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 4300 человек. 1750 - из них дети. Число израильтян, пострадавших из-за атак ХАМАС, более 5 тысяч.

По всему миру не прекращаются масштабные демонстрации. Сотни человек собрались на митинг в центре Бангкока. Протестующие требовали прекратить бомбардировки сектора Газа. Тысячи людейвышли и на улицы австралийских городов Брисбен, Хобарт и Сидней.

Выразить свою поддержку Палестине также решили итальянцы. На акцию в Риме пришли около тысячи человек. На месте дежурят силовики.