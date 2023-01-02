Саммит Украина - ЕС пройдет в Киеве 3 февраля

В Киеве 3 февраля пройдет саммит Украина - ЕС. Об этом сообщаетРИА Новостисо ссылкой на пресс-службу украинского президента Владимира Зеленского.

На официальном сайте украинского лидера размещена информация о его телефонных переговорах с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Помимо этого, там говорится и о том, что во время переговоров обсуждались и ожидания от предстоящего саммита, проведение которого запланированного на 3 февраля.

Также Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен договорились усилить работу по подготовке к предстоящей встрече.