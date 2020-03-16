Самое большое обесцвечивание кораллов в истории

Большой барьерный риф переживает самый крупный тепловой шок за все время наблюдений. Температура воды в регионе достигла исторического максимума. Водоросли, живущие на кораллах, начинают умирать. А рифы обесцвечиваются и погибают из-за недостатка энергии от своих сожителей. Цепной реакцией исчезнут и более развитые виды организмов. Процесс может привести к потере четверти биоразнообразия океана.