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Самое большое обесцвечивание кораллов в истории

Большой барьерный риф переживает самый крупный тепловой шок за все время наблюдений. Температура воды в регионе достигла исторического максимума. Водоросли, живущие на кораллах, начинают умирать. А рифы обесцвечиваются и погибают из-за недостатка энергии от своих сожителей. Цепной реакцией исчезнут и более развитые виды организмов. Процесс может привести к потере четверти биоразнообразия океана.

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