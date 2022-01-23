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Самое большое озеро в Турции замерзло
Природная аномалия на востоке Турции. Самое большое в стране озеро Ван покрывается льдом. Из-за холодной зимы замерзают целые прибрежные участки водоема. Не удивительно - температура минус 20. Для этих мест погода аномальная.
Местные жители не помнят, чтобы озеро Ван замерзало, вода в нем очень соленая.
Тем не менее, мороз уверенно сковывает льдом прибрежную часть и все, что располагается в округе.