Самое дорогое поместье в мире продали за 200 миллионов евро. Находится оно во Франции и ранее принадлежало французской семье, владевшей им 80 лет, потом недвижимость продали французской компании. Самым первым хозяином поместья был сам король Бельгии Леопольд Второй. Отметим, общая площадь поместья - 1672 квадратных метра. На территории есть большой ботанический сад, бассейн, конюшня и пруд.



