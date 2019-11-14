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Самое дорогое поместье в мире продали за 200 миллионов евро
Самое дорогое поместье в мире продали за 200 миллионов евро. Находится оно во Франции и ранее принадлежало французской семье, владевшей им 80 лет, потом недвижимость продали французской компании. Самым первым хозяином поместья был сам король Бельгии Леопольд Второй. Отметим, общая площадь поместья - 1672 квадратных метра. На территории есть большой ботанический сад, бассейн, конюшня и пруд.
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