Самое масштабное световое шоу в мире пройдет в Японии

В феврале 2024 года власти столичной префектуры Японии планируют запустить крупнейшее в мире световое шоу. Оно будет проецироваться на здание токийской администрации, пишет sb.by.



Как сообщил губернатор японской столицы Юрико Коикэ, руководство города рассчитывает сделать это новым туристическим объектом, который путешественникизахотят увидеть хотя бы раз.