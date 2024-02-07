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Самое масштабное световое шоу в мире пройдет в Японии
В феврале 2024 года власти столичной префектуры Японии планируют запустить крупнейшее в мире световое шоу. Оно будет проецироваться на здание токийской администрации, пишет sb.by.
Как сообщил губернатор японской столицы Юрико Коикэ, руководство города рассчитывает сделать это новым туристическим объектом, который путешественникизахотят увидеть хотя бы раз.
Уточняется, что администрация Токио уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Планируется, что это бесплатное шоу стартует 25 февраля и будет проводиться каждый вечер, охватывая весь комплекс зданий токийской администрации.
Фото:pixabay.com
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