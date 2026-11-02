Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, экстренно приземлился в Будапеште. Об этом сообщил министр обороны Венгрии.

Уточняется, что лайнер получил сообщение об угрозе взрыва, из-за чего отклонился от первоначального маршрута и запросил посадку в будапештском аэропорту.

В небо был поднят истребитель ВВС для сопровождения воздушного судна, после чего самолет совершил посадку в Будапеште и проследовал на специально отведенную стоянку, где сейчас проводятся необходимые проверки самолета и пассажиров.