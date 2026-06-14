Самолет ВВС Индии Ан-32 потерпел крушение при посадке

В Индии расследуют причины крушения военно-транспортного самолета Ан-32 на северо-востоке страны, на территории авиабазы "Джорхат" в штате Ассам.

Момент ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения: самолет вспыхнул и развалился на части сразу после того, как на высокой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления.