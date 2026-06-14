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Самолет ВВС Индии Ан-32 потерпел крушение при посадке
Автор:Редакция news.by
В Индии расследуют причины крушения военно-транспортного самолета Ан-32 на северо-востоке страны, на территории авиабазы "Джорхат" в штате Ассам.
Момент ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения: самолет вспыхнул и развалился на части сразу после того, как на высокой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления.
Командование ВВС Индии официально подтвердило гибель 5 военнослужащих. Чудом выжить удалось только второму пилоту, он находится в госпитале в тяжелом состоянии.