Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Рузском районе Московской области, экипаж из двух человек, предварительно, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



Воздушное судно совершало тренировочный полет и принадлежало аэроклубу "Вербилки". На борту находились два человека. Обстоятельства крушения воздушного судна уточняются, пишет БЕЛТА.