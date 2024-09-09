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Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Рузском районе Московской области, экипаж из двух человек, предварительно, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Воздушное судно совершало тренировочный полет и принадлежало аэроклубу "Вербилки". На борту находились два человека. Обстоятельства крушения воздушного судна уточняются, пишет БЕЛТА.
Место падения самолета находится недалеко от поселка Ватулино, там работают экстренные службы, пишет газета "Известия".
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