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Самолет Ан-2 рухнул в Нижегородской области

Погиб один человек, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Машина была охвачена огнем, но пламя пожарным удалось оперативно сбить. Самолет малой сельскохозяйственной авиации, известный многим как кукурузник, вероятно, задел провода во время обработки одного из полей.

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