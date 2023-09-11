ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Самолет авиакомпании Air China экстренно сел в Сингапуре из-за возгорания двигателя

Экстренная посадка и ЧП на борту. Самолет авиакомпании Air China приземлился в Сингапуре из-за возгорания в левом двигателе.

По сообщениям СМИ, пассажиры и экипаж рейса - всего 155 человек - были эвакуированы после приземления. Уточняется, что людей эвакуировали с помощью надувных трапов. 9 человек получили незначительные травмы.

Пожар удалось потушить. Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все