Самолет авиакомпании Air China экстренно сел в Сингапуре из-за возгорания двигателя

Экстренная посадка и ЧП на борту. Самолет авиакомпании Air China приземлился в Сингапуре из-за возгорания в левом двигателе.

По сообщениям СМИ, пассажиры и экипаж рейса - всего 155 человек - были эвакуированы после приземления. Уточняется, что людей эвакуировали с помощью надувных трапов. 9 человек получили незначительные травмы.