3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Самолет главы МИД Германии сломался четвертый раз за год
Хайко Маас должен был отправиться на правительственном "Аэробусе" на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. Перед самым вылетом техники обнаружили течь керосина на крыле лайнера. Самолет экстренно заменили. Маас, как и многие другие немецкие чиновники, регулярно сталкивался с поломками правительственных лайнеров. Из-за этого он иногда даже опаздывает на официальные мероприятия в других странах. А канцлеру Германии Ангеле Меркель в прошлом году и вовсе пришлось добираться на саммит G20 в Аргентине рейсовым самолетом. В ее "Аэробусе" обнаружили сбой электронных систем.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва