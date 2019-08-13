Самолет главы МИД Германии сломался четвертый раз за год

Хайко Маас должен был отправиться на правительственном "Аэробусе" на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. Перед самым вылетом техники обнаружили течь керосина на крыле лайнера. Самолет экстренно заменили. Маас, как и многие другие немецкие чиновники, регулярно сталкивался с поломками правительственных лайнеров. Из-за этого он иногда даже опаздывает на официальные мероприятия в других странах. А канцлеру Германии Ангеле Меркель в прошлом году и вовсе пришлось добираться на саммит G20 в Аргентине рейсовым самолетом. В ее "Аэробусе" обнаружили сбой электронных систем.





