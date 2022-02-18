Самолет компании "Air Молдова" у украинской границы выписал слово "релакс"

Самолет компании "Air Молдова", если верить данным сайта наблюдения за движением воздушных судов, произвел необычные маневры у украинской границы. Своим курсом лайнер выписал слово "релакс" - расслабьтесь. О мотивах пилотов пока ничего не известно, но, вероятно, это призыв ко всем участникам украинского кризиса.