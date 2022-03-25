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Самолет президента Польши совершил экстренную посадку в Варшаве

Несколько минут назад стало известно, что самолет президента Польши совершил экстренную посадку в Варшаве. Анджей Дуда торопился на встречу со своим американским коллегой в город Жешув. Какого рода неисправность стала причиной вынужденного приземления - неизвестно.

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