Самолет с экипажем из шести человек пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска

В Хабаровском крае с радаров пропал самолет Ан-26. На борту находились 6 человек - это летчики и технические специалисты, которые облетали взлетно-посадочные полосы аэродрома с проверкой работы наземных систем связи. Экипаж перестал выходить на связь в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительной версии, самолет мог столкнуться с сопкой в заповеднике Хехцир. Район возможного крушения уже определен. В данном квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. На поиски пропавшего воздушного судна направлены наземные службы и вертолет Ми-8 МЧС России с 40 спасателями на борту.