Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

Як-42 с примерно 120 пассажирами на борту направлялся из якутского аэропорта в Уфу. После вылета у него отказал один из двигателей, экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Было принято решение прервать полет и посадить лайнер в Красноярске. В результате происшествия никто не пострадал.