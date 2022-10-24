Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы на Филиппинах

Экстремальную посадку совершил пассажирский самолет Korean Air-Lines в международном аэропорту на Филиппинах. Он дважды пытался приземлиться в плохую погоду, а с третьей попытки пролетел мимо взлетно-посадочной полосы. К счастью, никто не пострадал, всех пассажиров благополучно эвакуировали и расселили в ближайшие отели. У самолета в результате жесткой посадки сломана передняя стойка шасси. Точная причина инцидента устанавливается, аэропорт временно закрыт.