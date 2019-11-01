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Самолет SSJ-100 благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени

Самолет SSJ-100 благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени

Самолет Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени.

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