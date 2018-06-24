Самолет турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в Казахстане

Boeing 737 летел из Новосибирска в Анталью. В пути у лайнера отказал двигатель. Экипаж принял решение пойти на аварийную посадку в аэропорту Атырау. На борту воздушного судна находилось 190 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет, причины ЧП выясняются.