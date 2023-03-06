Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за фрукта

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул - Барселона, вернулся в аэропорт вылета по причине неприятного запаха, пишетSputnik.



Пассажирский самолет вылетел из Стамбула в Барселону 5 марта в 15:35. Вскоре экипаж получил предупреждение от датчиков, находящихся в грузовом отсеке, и затем почувствовал запах. Уже находясь над воздушным пространством Болгарии, капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета.



В 16:45 самолет успешно совершил экстренную посадку.



После осмотра груза самолета выяснилось, что датчики среагировали из-за дуриан. Считается, что причиной его всем известного скверного запаха является сера, которую в больших количествах содержит фрукт. При соединении с воздухом она окисляется.



Пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.



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