Самолет упал на жилые дома в Калифорнии - два человека погибли

ЧП в Калифорнии. На жилой район города Санти упал двухмоторный самолет - двое погибших. По сообщениям представителей пожарного департамента, именно люди на борту получили травмы, несовместимые с жизнью. Крушение произошло рядом со школой. В последний момент пилот отвел летательный аппарат. Падение самолета вызвало пожар. Огнем были охвачены два здания.