Самолет в честь Диего Марадоны Tango D10S представили в аэропорту Морон возле Буэнос-Айреса

Частное воздушное судно стало крылатым музеем легендарного футболиста. На корпусе культовое изображение Марадоны, целующего Кубок мира, который сборная Аргентины выиграла в 1986 году. Внутри лайнера футболки, личные вещи звезды, стенды с аудио- и видеоматериалами. Посетители смогут оставить здесь голосовое послание для кумира, которое отправится на небеса: самолет-музей будет путешествовать по свету, конечным пунктом назначения станет чемпионат мира в Катаре в ноябре этого года.