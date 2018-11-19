Самолет вернулся в Сингапур из-за падения давления в салоне

ЧП на борту авиарейса Сингапур - Париж. На высоте 7 километров в салоне "Боинга 777" "Сингапурских авиалиний" в фюзеляже упало давление. Экипаж лайнера принял решение возвратиться в аэропорт вылета. На борту было 250 человек. Они использовали кислородные маски. После приземления и устранения неполадок самолет вновь вылетел в Париж.