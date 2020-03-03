Самолет Владивосток - Москва совершил экстренную посадку

Срочные новости приходят из России. На запасном аэропорту Хабаровска совершил экстренную посадку самолет Владивосток - Москва. Причиной стало анонимное сообщение о минировании судна. На борту 167 человек, из них 14 членов экипажа. На месте работают экстренные службы.



