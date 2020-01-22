Самолет задымился во время полета

Салон Boeing 737, летевшего из Бухареста в Лондон, заполнился густым едким дымом. На борту возникла паника, некоторые пассажиры начали кричать.



В результате произошедшего никто из 169 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет быстро вернулся в аэропорт вылета. Причиной инцидента могло стать попадание противообледенительной жидкости, которой обработали судно перед полетом, в систему кондиционирования.



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