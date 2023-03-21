Самолетный неликвид для Украины от Македонии

По сообщению министра обороны Северной Македонии, Скопье передал Киеву четыре штурмовика Су-25. Но есть загвоздка: все самолеты находятся в критическом состоянии. Они требуют капитального ремонта или пойдут на запчасти. Вот так Украина превращается из полигона по испытанию оружия в свалку ненужного европейского металлолома.