Самолеты "Боинг 737 MAX" возобновят полеты не раньше 2020 года

Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Лишь к январю специалисты концерна успеют устранить неполадки программного обеспечения этой модели. До тех пор 737-е так и будут простаивать в ангарах практически во всех странах мира. Напомним, авиаперевозчики перестали использовать одну из самых популярных моделей "Боинга", после того как два таких лайнера потерпели катастрофы в Индонезии и Эфиопии. В общей сложности погибли 346 человек.