Самому пожилому мужчине в мире 112 лет

Стало известно имя самого пожилого мужчины в мире. Это житель Японии Титэцу Ватанабэ. Ему 112 лет. Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили эту информацию и вручили Ватанабэ соответствующий сертификат. Мужчина родился 5 марта 1907 года. На протяжении жизни занимался производством тростникового сахара, затем трудился в сельскохозяйственной отрасли. Ватанабэ признается, что всегда оставался активным, даже после выхода на пенсию. Вероятно, благодаря постоянному движению японец и достиг столь преклонного возраста.



