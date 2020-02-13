ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Самому пожилому мужчине в мире 112 лет

Стало известно имя самого пожилого мужчины в мире. Это житель Японии Титэцу Ватанабэ. Ему 112 лет. Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили эту информацию и вручили Ватанабэ соответствующий сертификат. Мужчина родился 5 марта 1907 года. На протяжении жизни занимался производством тростникового сахара, затем трудился в сельскохозяйственной отрасли. Ватанабэ признается, что всегда оставался активным, даже после выхода на пенсию. Вероятно, благодаря постоянному движению японец и достиг столь преклонного возраста.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все