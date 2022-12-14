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Самопровозглашенное Косово просит о приеме в ЕС

Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Завтра ее передадут в Брюссель.

МИД Сербии резко отреагировал на этот демарш Приштины: заявку назвали "пародией". В Белграде считают это провокацией. Никаких шансов на принятие края в ЕС нет в принципе.

Косово не является государством с международно признанными границами. Вдобавок в ЕС у заигрывания с сепаратистами много противников, например, Греция и Испания, которые сами столкнулись с риском отделения регионов.

Противостояние между албанцами и сербами Косово в последние дни резко обострилось, здесь возводятся баррикады. Вооруженный конфликт может вспыхнуть в любой момент.

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