Самопровозглашенное Косово просит о приеме в ЕС

Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Завтра ее передадут в Брюссель.

МИД Сербии резко отреагировал на этот демарш Приштины: заявку назвали "пародией". В Белграде считают это провокацией. Никаких шансов на принятие края в ЕС нет в принципе.

Косово не является государством с международно признанными границами. Вдобавок в ЕС у заигрывания с сепаратистами много противников, например, Греция и Испания, которые сами столкнулись с риском отделения регионов.