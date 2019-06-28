Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики передали Киеву четырех пленных

Долгожданное событие состоялось на белорусской земле - в Национальном аэропорту Минск. Пленных передали главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. К позитивному решению стороны пришли накануне в ходе переговоров в Минске, организованных по согласованию с белорусскими властями. МИД нашей страны приветствует такие шаги и подчеркивает, что Беларусь готова делать все возможное ради возвращения мира в Украину.



Освобожденные украинцы уже прибыли в Киев. Напомним, в среду у станицы Луганской состоялось разведение сил и средств на участке линии соприкосновения. Это подтвердила миссия ОБСЕ.



